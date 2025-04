Ein 80-jähriger Autofahrer kollidiert in Treuen beim Abbiegen mit einem anderen Wagen

Ein Schaden in Höhe von etwa 8000 Euro blieb zurück. Wie es dazu gekommen ist.

Bei einem Verkehrsunfall, der am Dienstag, 8. April, in Treuen passierte, ist ein vergleichsweise hoher Sachschaden zurückgeblieben. Das hat die Polizei berichtet. Ein misslungener Abbiegevorgang hatte zu dem Unfall geführt. Ein 80-jähriger Mann war gegen 13.35 Uhr auf der Heinrich-Heine-Straße mit seinem Mazda unterwegs. Der Mann fuhr in...