Ein Tag, der bewegt: Das erwartet Besucher beim Mobilitätstag in Rodewisch

Am Freitag findet in Rodewisch der Mobilitätstag statt. Von 12 bis 17 Uhr erwartet Besucher vom Parkplatz des Busbahnhofs bis zum Postplatz verschiedene Aktionen. Die Idee der Veranstaltung ist es, die Chancen und Grenzen der Barrierefreiheit in Bezug auf Mobilität hautnah zu erleben.