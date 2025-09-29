Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  Ein vogtländisches Dorf schaut zurück: Zwölf alte Arbeitstechniken neu aufgelegt

Im März 2026 ist laut Kalender in Reumtengrün „Waschtag" wie anno dazumal.
Im März 2026 ist laut Kalender in Reumtengrün „Waschtag" wie anno dazumal.
Auerbach
Ein vogtländisches Dorf schaut zurück: Zwölf alte Arbeitstechniken neu aufgelegt
Von Sylvia Dienel
Der Reumtengrüner Jahreskalender für 2026 ist unter die Leute gebracht. In seiner achten Ausgabe dreht sich alles um historisches Handwerk im Ort und die zugehörigen Gerätschaften.

Ein ganzes Stück Arbeit liegt hinter Christine Winkelmann. Die Ortschronistin hat eine neue Ausgabe des Reumtengrüner Jahreskalenders entwickelt und herausgebracht. Mittlerweile ist es die achte. 2026 stehen historisches Handwerk und Arbeitsgeräte aus alter Zeit und mit Heimatbezug im Rampenlicht. Viele Handwerksberufe seien in Vergessenheit...
