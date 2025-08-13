Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Polizei fahndet nach einem Einbrecher.
Die Polizei fahndet nach einem Einbrecher. Bild: Symbolfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archiv
Die Polizei fahndet nach einem Einbrecher.
Die Polizei fahndet nach einem Einbrecher. Bild: Symbolfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archiv
Auerbach
Einbruch in Falkensteiner Firma
Redakteur
Von Heiko Hößler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Täter wurde offenbar gestört und floh ohne Beute. Die Polizei fahndet nach ihm.

Ein Unbekannter ist in der Nacht zum Dienstag in eine Firma in Falkenstein eingebrochen. Er verschaffte sich illegal Zutritt zu den Büroräumen auf der Pestalozzistraße und suchte dort diverse Wertgegenstände zusammen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Diese legte er zum Abtransport bereit. Dann jedoch wurde der Täter bei seinem Tun...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15.08.2025
1 min.
FC Erzgebirge verliert Testspiel bei Chemie Leipzig
Nicht zufrieden nach der Test-Niederlage in Leutzsch. FCE-Trainer Jens Härtel.
Das hat Trainer Jens Härtel nicht gefallen: Durch zwei frühe Gegentore unterliegen die Auer ohne eigenen Treffer gegen den Fußball-Regionalligisten.
FP
09.08.2025
1 min.
Sinnloser Einbruch? Diebe stehlen Centbeträge in einem Freibad im Vogtland
Im Freibad Mylau wurde in der Nacht auf Sonntag eingebrochen
Einbrecher haben es auf eine Kasse im Freibad abgesehen. Die große Beute blieb am Ende aus.
Jonas Patzwaldt
14.08.2025
4 min.
Verkehrskontrolle am VW-Werk in Zwickau: Wie Lastwagen automatisch gescannt werden
Patrick Lange sitzt in einem Fahrzeug des Bundesamtes, das wie ein Büro eingerichtet ist.
Einige Trucker mussten am Donnerstag auf der B 93 eine Zwangspause einlegen. Moderne Technik hilft den Prüfern, Gesetzesverstöße schnell zu erkennen.
Johannes Pöhlandt
08:52 Uhr
1 min.
Unfall auf der B 175 in Remse: Traktor kracht auf Auto
Auffahrunfall auf der B 175 in Remse am Freitagabend: Ein Traktor kollidierte mit einem Auto.
Zwei Frauen ziehen sich leichte Verletzungen vor. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.500 Euro. Was war der Grund für den Crash.
Holger Frenzel
01.08.2025
1 min.
Rodewisch: Einbruch in Baumarkt
Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können.
Die Täter sollen das Geschäft in der Nacht zum Donnerstag zwar ohne Beute verlassen, aber erheblichen Sachschaden hinterlassen haben.
Michael Brandenburg
09:01 Uhr
1 min.
„Tettau tanzt“: 970 Besucher feiern in einem kleinen Dorf den Start ins Wochenende
Party-Alarm: 970 Besucher waren in der Nacht von Freitag zu Samstag bei „Tettau tanzt“.
Trotz des Stadtfestes in Zwickau zieht es auch viele junge Leute auf eine Dorf-Party. Welches Fazit die Macher von „Tettau tanzt“ ziehen.
Holger Frenzel
Mehr Artikel