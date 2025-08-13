Einbruch in Falkensteiner Firma

Auerbach
Der Täter wurde offenbar gestört und floh ohne Beute. Die Polizei fahndet nach ihm.
Ein Unbekannter ist in der Nacht zum Dienstag in eine Firma in Falkenstein eingebrochen. Er verschaffte sich illegal Zutritt zu den Büroräumen auf der Pestalozzistraße und suchte dort diverse Wertgegenstände zusammen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Diese legte er zum Abtransport bereit. Dann jedoch wurde der Täter bei seinem Tun...
