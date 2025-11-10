Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In Auerbach ist es zu einem Einbruch am Altmarkt gekommen.
In Auerbach ist es zu einem Einbruch am Altmarkt gekommen. Bild: Sven Hoppe/dpa
In Auerbach ist es zu einem Einbruch am Altmarkt gekommen.
In Auerbach ist es zu einem Einbruch am Altmarkt gekommen. Bild: Sven Hoppe/dpa
Auerbach
Einbruch in soziale Einrichtung am Auerbacher Altmarkt
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Sonntag ist es zu einem Einbruch am Auerbacher Altmarkt gekommen. Die Täter brauchten weniger als 10 Minuten.

In Auerbach ist am Sonntagvormittag in das Büro einer sozialen Einrichtung am Altmarkt eingebrochen worden. Zwischen 10.30 und 10.40 Uhr verschafften sich laut Polizei unbekannte Täter Zutritt zu den Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld. Anschließend flüchteten sie unerkannt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10.11.2025
3 min.
Sinkende Schülerzahlen an Sachsens Grundschulen: Minister streicht ab 2026 bisherige „Buschzulage“ - fast überall
Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) bei einem Schulbesuch im August. Für künftige Grundschullehrer, die ab Februar 2026 ihr Referendariat beginnen, entfällt der Anwärtersonderzuschlag von monatlich knapp 1260 Euro brutto.
Mit 3052 Euro brutto gehören viele angehende Lehrkräfte in Sachsen bundesweit zu den Spitzenverdienern unter Referendaren. Ab Februar hängt die Chance auf den Sonderzuschlag aber von der Schulart ab.
Tino Moritz
09.11.2025
4 min.
Mit dem Deutschland-Ticket von Chemnitz nach Berlin: Was sich auf der Strecke über Elsterwerda ändern wird
Die Regionalbahn-Linie 45 verbindet Chemnitz mit Elsterwerda. Dort kann man nach Berlin umsteigen.
Mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember fällt für Reisende eine günstige Ausnahmeregelung weg. Dennoch kann der Weg über Elsterwerda führen. Lange Wartezeiten auf dem kleinen Bahnhof müssen Zugfahrende aber in Kauf nehmen.
Ingolf Wappler
10.10.2025
1 min.
Lengenfeld: Nächtlicher Einbruch in Firma
Die Polizei ermittelt zu einem Einbruch in Lengenfeld.
Einbrecher haben sich in Lengenfeld Zugang zu einer Firma verschafft und Geld entwendet. Die Polizei bittet um Mithilfe. Was hat die Täter angelockt?
Babette Philipp
11.11.2025
5 min.
Syriens Staatschef bei Trump - Keine Annäherung an Israel
US-Präsident Trump hat Syriens Übergangspräsidenten al-Scharaa im Weißen Haus empfangen.
Dass Trump Syriens Übergangspräsidenten al-Scharaa im Weißen Haus empfängt, gilt als Wende in den Beziehungen beider Länder. Eine Annäherung an Israel schließt der Syrer aber vorerst aus.
11.11.2025
3 min.
Handball-Regionalliga: HC Einheit Plauen feiert Auswärtssieg bei Spitzenteam
Symbolbild.
Erstmals hat der HC Einheit Plauen beim HSV Bad Blankenburg etwas Zählbares eingefahren und konnte so die Serie von fünf verlorenen Spielen stoppen.
Florian Wißgott
27.10.2025
1 min.
Werkzeug und Geld bei Einbruch in Plauener Firma gestohlen
Die Polizei erbittet Hinweise zu einem Einbruch in Plauen.
Der Schaden beläuft sich auf mehr als 5000 Euro. Wie die Polizei nun vorgeht.
Lutz Kirchner
Mehr Artikel