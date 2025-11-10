Einbruch in soziale Einrichtung am Auerbacher Altmarkt

Am Sonntag ist es zu einem Einbruch am Auerbacher Altmarkt gekommen. Die Täter brauchten weniger als 10 Minuten.

In Auerbach ist am Sonntagvormittag in das Büro einer sozialen Einrichtung am Altmarkt eingebrochen worden. Zwischen 10.30 und 10.40 Uhr verschafften sich laut Polizei unbekannte Täter Zutritt zu den Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld. Anschließend flüchteten sie unerkannt. In Auerbach ist am Sonntagvormittag in das Büro einer sozialen Einrichtung am Altmarkt eingebrochen worden. Zwischen 10.30 und 10.40 Uhr verschafften sich laut Polizei unbekannte Täter Zutritt zu den Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld. Anschließend flüchteten sie unerkannt.