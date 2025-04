Eine Nacht, zwei Brände in Rodewisch: Haben zwei Jugendliche an Wohnblock und Netto-Markt Feuer gelegt?

Die Löschtruppe aus der Stadt im Göltzschtal hatte einen anstrengenden Dienstagabend. Die Polizei ermittelt auch wegen Brandstiftung.

Dienstagabend um 19.25 Uhr wird die Freiwillige Feuerwehr von Rodewisch an die Wohnblocks an der Lindenstraße gerufen. Ein großer Papiercontainer steht in Flammen. Gegen 21.35 Uhr folgt dann der nächste Einsatz am Nettomarkt an der Auerbacher Straße - unweit des ersten Brandortes. Der Unterstand, in dem die Einkaufswagen stehen, brannte ab....