Eine Stadt im Vogtland präsentiert sich aus der Vogelperspektive

Auerbach
In einer neuen Ausstellung mit dem Titel „Falkenstein aus der Vogelperspektive“ stellt das Heimatmuseum 90 Jahre alte und aktuelle Bilder gegenüber. Was es dort alles zu entdecken gibt.
Die vorletzte Sonderschau des Jahres im Falkensteiner Heimatmuseum schneidet ein selten beleuchtetes Thema an: Wie sah die Stadt früher von oben aus? Dazu hat der Heimat- und Museumsverein allerhand Bilder gesammelt und paarweise arrangiert. „Falkenstein aus der Vogelperspektive – Luftaufnahmen der 1930er Jahre und von heute“ heißt die...
