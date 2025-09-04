Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ulrich Wolf (links) und Andreas Rößler werfen letzte prüfende Blicke auf die Tafeln.
Ulrich Wolf (links) und Andreas Rößler werfen letzte prüfende Blicke auf die Tafeln. Bild: Sylvia Dienel
Ulrich Wolf (links) und Andreas Rößler werfen letzte prüfende Blicke auf die Tafeln.
Ulrich Wolf (links) und Andreas Rößler werfen letzte prüfende Blicke auf die Tafeln. Bild: Sylvia Dienel
Auerbach
Eine Stadt im Vogtland präsentiert sich aus der Vogelperspektive
Von Sylvia Dienel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In einer neuen Ausstellung mit dem Titel „Falkenstein aus der Vogelperspektive“ stellt das Heimatmuseum 90 Jahre alte und aktuelle Bilder gegenüber. Was es dort alles zu entdecken gibt.

Die vorletzte Sonderschau des Jahres im Falkensteiner Heimatmuseum schneidet ein selten beleuchtetes Thema an: Wie sah die Stadt früher von oben aus? Dazu hat der Heimat- und Museumsverein allerhand Bilder gesammelt und paarweise arrangiert. „Falkenstein aus der Vogelperspektive – Luftaufnahmen der 1930er Jahre und von heute“ heißt die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.09.2025
4 min.
Schwarze Magie auf einem Pferdehof im Vogtland: Robby Jahnkes außergewöhnliches Kinoprojekt
Die Darstellerinnen hören aufmerksam zu, wenn Robby Jahnke Abläufe mit ihnen bespricht.
Eigentlich meidet der Falkensteiner Filmemacher Pferde – eine Allergie zwingt zur Vorsicht. Doch für sein neues Projekt wagte er sich auf einen Pferdehof. Zwei Reiterinnen spielen die Hauptrollen.
Sylvia Dienel
17:47 Uhr
2 min.
Hunderte bei Christopher Street Day in Freiberg und Zittau
Unter dem Motto "Vielfalt verteidigen! Glitzer gegen Hass!" haben rund 500 Menschen in Freiberg den zweiten Christopher Street Day der Stadt gefeiert.
Beim CSD in Freiberg feierten rund 500 Menschen. Eine Gegendemo hatte 90 Teilnehmer. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen verfassungswidriger Kennzeichen ein. In Zittau feierten rund 460 Menschen.
31.08.2025
3 min.
Von Dachbodenfunden ins Rampenlicht: Wie das Vogtland den Falkensteiner Maler Walter Dietrich wieder entdeckt
Stephan Ernst mit einem Selbstporträt seines unvergessenen Freundes Walter Dietrich.
Jahrzehnte haben Gemälde von Walter Dietrich auf Dachböden verbracht. Jetzt widmet ihm seine Heimatstadt Falkenstein eine Ausstellung. Dafür war viel Vorarbeit nötig.
Sylvia Dienel
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
17:59 Uhr
2 min.
Kölner Stadion für Nordirland-Spiel noch nicht ausverkauft
Das erste Heimspiel in der WM-Qualifikation gegen Nordirland ist noch nicht ausverkauft (Archivbild).
Für das WM-Qualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Nordirland in Köln sind noch Tickets erhältlich. Was Fans beim ersten Heimspiel in der WM-Saison erwartet.
05.09.2025
2 min.
Chemnitz: Wichtige Verbindung zur A 72 für eine Woche dicht
Die Kalkstraße wird wegen letzter Prüfarbeiten an der Brücke gesperrt.
Die Kalkstraße ist von Montag bis Freitag voll gesperrt. Der Grund sind Prüfungen an der Brücke des Premiumradwegs und eine Fahrbahnsanierung.
Erik Anke
Mehr Artikel