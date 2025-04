Einen Tag nach Laster-Brand auf A 72 im Vogtland: Das müssen Kraftfahrer jetzt beachten

Neun Stunden Stau, Riesenschaden: Der Brand auf der A 72 ist auch am Donnerstag noch spürbar. Auf der Fahrbahn sind Spuren geblieben, die für den Verkehr nicht folgenlos sind. Aber es gibt auch Lob.

Ein brennender Sattelzug hat am Mittwoch auf der Autobahn 72 zwischen Treuen und Plauen-Ost zu erheblichen Staus in beiden Fahrtrichtungen geführt. Gegen 12.45 Uhr fing der Auflieger des Lkw Feuer - verursacht durch einen Reifenschaden, passiert kurz nach der Anschlussstelle Treuen in Fahrtrichtung Hof. Der 57-jährige Fahrer konnte sich...