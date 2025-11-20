Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Daniel Wolf und Ekkehard Glaß sind Jack’n Ekk und singen am Freitag Gundermann-Songs.
Daniel Wolf und Ekkehard Glaß sind Jack’n Ekk und singen am Freitag Gundermann-Songs.
Auerbach
Einfühlsam und kritisch: Jack‘n Ekk singt Gundermann in Auerbach
Von Cornelia Henze
Als Bagger fahrender Songpoet ging Gerhard Gundermann in die Ostrock-Geschichte ein. Das Duo Jack‘n Ekk singt seine Lieder: Am Freitag in Auerbach.

Das Duo Jack‘n Ekk präsentiert am Freitag, 21. November, 19 Uhr, im Auerbacher Gewölbekeller am Altmarkt (Eingang Tor Musikschule) Songs der ostdeutschen Liedermacherlegende Gerhard Gundermann. Besonders um die Wendezeit wurde er zu einem musikalischen Sprachrohr ostdeutscher Befindlichkeiten und zum ökologischen Gewissensmahner. Viel zu...
