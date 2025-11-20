Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Polizei nimmt Hinweise zu einem Fall von Vandalismus entgegen.
Die Polizei nimmt Hinweise zu einem Fall von Vandalismus entgegen. Bild: Symbolbild: Karl-Heinz H/stock
Die Polizei nimmt Hinweise zu einem Fall von Vandalismus entgegen.
Die Polizei nimmt Hinweise zu einem Fall von Vandalismus entgegen. Bild: Symbolbild: Karl-Heinz H/stock
Auerbach
Eingang der Schule Am Feldschlösschen in Auerbach beschmiert
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zudem wurden Glasflaschen zerschlagen. Worauf die Polizei nun setzt.

Die Polizei ermittelt in einem Fall von Vandalismus, der sich in Auerbach zugetragen hat. Unbekannte Täter haben im Zeitraum zwischen dem Dienstag, 18. November, gegen 14.30 Uhr, und dem Mittwoch, 19. November, etwa 14.50 Uhr, den Eingangsbereich einer Schule an der Straße Am Feldschlösschen beschmiert. Laut Mitteilung von der Polizei wurden...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:33 Uhr
2 min.
Rotop weitet Produktion von Radiopharmaka aus
Die Firma Rotop Pharmaka GmbH in Dresden-Rossendorf weitet ihre Produktion von Radiopharmaka aus (Archivbild).
Radiopharmaka sind Medikamente mit Strahlkraft. Sie werden in der Nuklearmedizin eingesetzt, um etwa Krebs zu diagnostizieren. Die Firma Rotop will den Bereich investieren.
06.11.2025
1 min.
Mann will in Falkenstein einen Unfallfahrer stoppen - vergeblich
Die Polizei hofft auf Hinweise zu einem Unfallflüchtigen.
Ein dunkler Wagen war gegen einen Opel Corsa gestoßen. Worauf die Polizei nun setzt.
Lutz Kirchner
13:35 Uhr
2 min.
Judith Schalansky erhält Hamburger Lessing-Preis 2025
Die Autorin Judith Schalansky erhält den mit 20.000 Euro dotierten Lessing-Preis 2025 der Hansestadt Hamburg. (Archivbild)
Judith Schalansky wird für ihre literarische Vielseitigkeit mit dem Hamburger Lessing-Preis 2025 ausgezeichnet. Das Stipendium des Lessing-Preises wiederum geht an die Schriftstellerin Anja Kampmann.
26.09.2025
1 min.
Bankfiliale in Auerbach: Einbrecher ziehen ohne Geld ab
Die Polizei hofft zu einem Fall in Auerbach auf Hinweise.
Die Täter konnten nicht ins Innere gelangen. Was für einen Schaden sie trotzdem hinterließen.
Lutz Kirchner
20.11.2025
3 min.
Ärger um Weihnachtsbeleuchtung entbrennt in Olbernhau
Ein Bild aus den Vorjahren: Um die Beleuchtung der Einkaufsstraße in Olbernhau gibt es Ärger.
Die Stadt hat erstmals das Schmücken der Inneren Grünthaler Straße übernommen – und die Einkaufsstraße drei Tage lang für den Verkehr gesperrt. Das sorgt nun für reichlich Kritik.
Georg Müller
20.11.2025
3 min.
Die originellste Pyramide im Erzgebirge: Wirtsleute aus gutem Holz
Katrin und Heiko Schmidt sind stolz auf ihr Pyramiden-Unikat vorm Hotel.
Es sollte ein ganz besonderes Geschenk zum 20-jährigen Betriebsjubiläum der Eltern werden. Doch es könnte das neue Markenzeichen der Köhlerhütte Fürstenbrunn in Waschleithe werden.
Beate Kindt-Matuschek
Mehr Artikel