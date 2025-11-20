Eingang der Schule Am Feldschlösschen in Auerbach beschmiert

Zudem wurden Glasflaschen zerschlagen. Worauf die Polizei nun setzt.

Die Polizei ermittelt in einem Fall von Vandalismus, der sich in Auerbach zugetragen hat. Unbekannte Täter haben im Zeitraum zwischen dem Dienstag, 18. November, gegen 14.30 Uhr, und dem Mittwoch, 19. November, etwa 14.50 Uhr, den Eingangsbereich einer Schule an der Straße Am Feldschlösschen beschmiert. Laut Mitteilung von der Polizei wurden...