Eingang der Schule Am Feldschlösschen in Auerbach beschmiert

Auerbach
Zudem wurden Glasflaschen zerschlagen. Worauf die Polizei nun setzt.
Die Polizei ermittelt in einem Fall von Vandalismus, der sich in Auerbach zugetragen hat. Unbekannte Täter haben im Zeitraum zwischen dem Dienstag, 18. November, gegen 14.30 Uhr, und dem Mittwoch, 19. November, etwa 14.50 Uhr, den Eingangsbereich einer Schule an der Straße Am Feldschlösschen beschmiert. Laut Mitteilung von der Polizei wurden...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.