Ellefelder Schmuckräuber im Berufungsprozess: „Die Gewissensbisse, die ich habe, wünsche ich niemandem“

2024 wurde einem Juweliers-Ehepaar aus Ellefeld wertvoller Schmuck gestohlen. Nun wurde der Prozess vor dem Landgericht Zwickau neu aufgerollt. Verurteilter und Staatsanwaltschaft hatten Berufung eingelegt. War das Urteil zu mild oder zu streng?

Eigentlich würde Gabor (Name geändert) jetzt in Ungarn kellnern. Oder in seinem Zweitjob Bagger fahren. 1100 Euro würde er jeden Monat nach Hause bringen zu seiner Frau und dem fünfjährigen Kind. Sein Kind würde ihn jetzt so dringend brauchen. In einer kritischen Zeit, in der seine Frau sehr krank ist. Dass er der Familie nicht beistehen...