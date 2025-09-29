Energiewende im Zweifamilienhaus: Was es einer Familie aus dem Vogtland brachte und welchen Haken es gibt

Vor drei Jahren riss eine Familie aus dem Vogtland ihre Gasheizung heraus und stellte auf Photovoltaikanlage in Kombination mit Wärmepumpe um. Würden sie sich wieder so entscheiden?

Als die alte Gasheizung unterm Dach rausflog, ging das Barbara Oehlmann an die Nieren. 22 Jahre taten Brenner und Kessel ihren Dienst. Im Sommer 2023 wurde alles hinausgeworfen. Monteure schraubten im Zweifamilienhaus im Vogtland und bauten eine neue Luft-Wärmepumpe ein. Ein Eingriff ins Haus, der einer OP glich. Nur ohne Narkose. Zumindest...