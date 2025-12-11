Entscheidung knapp vor dem Konzert: Singt Stefanie Hertel im Ratskellersaal Rodewisch?

Auerbach
Noch bis Mittwoch-Mittag war es noch nicht ganz sicher, ob und wie Hertels Christmas-Show am Freitag stattfindet. Kurz darauf gibt es das „Go“. Das muss die Stadt Rodewisch dafür tun.
400 Besucher passen in den Rodewischer Ratskellersaal - und 400 sind für Stefanie Hertels Christmas-Show am Freitag auch erlaubt. Aber die Stadt hat für ihren Saal Auflagen von des Kreises Baudezernentin Katrin Müller-Neubert bekommen. Wegen festgestellter Brandschutzmängel müssen während Hertels Auftritt zehn Feuerwehrkameraden die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.