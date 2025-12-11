MENÜ
  • Entscheidung knapp vor dem Konzert: Singt Stefanie Hertel im Ratskellersaal Rodewisch?

So gut gelaunt wird man Stefanie Hertel und ihre Familie hoffentlich am 12. Dezember zur Christmas-Show in Rodewisch erleben.
So gut gelaunt wird man Stefanie Hertel und ihre Familie hoffentlich am 12. Dezember zur Christmas-Show in Rodewisch erleben. Bild: Christian Schubert
So gut gelaunt wird man Stefanie Hertel und ihre Familie hoffentlich am 12. Dezember zur Christmas-Show in Rodewisch erleben.
So gut gelaunt wird man Stefanie Hertel und ihre Familie hoffentlich am 12. Dezember zur Christmas-Show in Rodewisch erleben. Bild: Christian Schubert
Auerbach
Entscheidung knapp vor dem Konzert: Singt Stefanie Hertel im Ratskellersaal Rodewisch?
Redakteur
Von Cornelia Henze
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Noch bis Mittwoch-Mittag war es noch nicht ganz sicher, ob und wie Hertels Christmas-Show am Freitag stattfindet. Kurz darauf gibt es das „Go“. Das muss die Stadt Rodewisch dafür tun.

400 Besucher passen in den Rodewischer Ratskellersaal - und 400 sind für Stefanie Hertels Christmas-Show am Freitag auch erlaubt. Aber die Stadt hat für ihren Saal Auflagen von des Kreises Baudezernentin Katrin Müller-Neubert bekommen. Wegen festgestellter Brandschutzmängel müssen während Hertels Auftritt zehn Feuerwehrkameraden die...
