Erste „Star Trek“-Nacht im Vogtland: Hier landet die Enterprise und lädt Fans auf ein Romulanisches Ale

Das berühmte Raumschiff der Star-Trek-Besatzung hebt am 16. Januar von der Sternwarte Rodewisch ab. Diese beiden Captains laden ein.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Rodewischer Sternwarte und der Inselkino-Verein gemeinsame Sache machen. Am 16. Januar ab 18 Uhr hat die erste Star-Trek-Nacht in der Kuppel Premiere. Die nicht ganz so prickelnde Botschaft aus dem All: Es gibt nur noch Restkarten. Ein Blick in die Zukunft: Es könnte eine zweites Fan-Treffen folgen.