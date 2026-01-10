MENÜ
  • Vogtland
  • Auerbach
  • Erste „Star Trek“-Nacht im Vogtland: Hier landet die Enterprise und lädt Fans auf ein Romulanisches Ale

Über Jahre hat Matthias Ditscherlein „Star-Trek“-Fanartikel gesammelt, wie diese Enterprise von Playmobil. Zum Fan-Treffen am 16. Januar in der Sternwarte stellt er diese aus.
Matthias Ditscherlein vom Inselkinoverein und Sternwarten-Chef Olaf Graf sind die Gastgeber als Captains Picard und Kirk.
Sie sind die bekanntesten „Star Trek“-Gesichter: Commander Spock (Leonard Nimroy) und Captain Kirk (William Shatner).
Die Playmobil-Welten reichen bis ins All: Hier die Kommandozentrale im Raumschiff Enterprise.
Über Jahre hat Matthias Ditscherlein „Star-Trek“-Fanartikel gesammelt, wie diese Enterprise von Playmobil. Zum Fan-Treffen am 16. Januar in der Sternwarte stellt er diese aus.
Matthias Ditscherlein vom Inselkinoverein und Sternwarten-Chef Olaf Graf sind die Gastgeber als Captains Picard und Kirk.
Sie sind die bekanntesten „Star Trek“-Gesichter: Commander Spock (Leonard Nimroy) und Captain Kirk (William Shatner).
Die Playmobil-Welten reichen bis ins All: Hier die Kommandozentrale im Raumschiff Enterprise.
Auerbach
Erste „Star Trek“-Nacht im Vogtland: Hier landet die Enterprise und lädt Fans auf ein Romulanisches Ale
Redakteur
Von Cornelia Henze
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das berühmte Raumschiff der Star-Trek-Besatzung hebt am 16. Januar von der Sternwarte Rodewisch ab. Diese beiden Captains laden ein.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Rodewischer Sternwarte und der Inselkino-Verein gemeinsame Sache machen. Am 16. Januar ab 18 Uhr hat die erste Star-Trek-Nacht in der Kuppel Premiere. Die nicht ganz so prickelnde Botschaft aus dem All: Es gibt nur noch Restkarten. Ein Blick in die Zukunft: Es könnte eine zweites Fan-Treffen folgen.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
