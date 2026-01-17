MENÜ
Der "Vulkanische Gruß" ist ein verbindendes Element der Star-Trek-Fangemeinde und bedeutet "Lebe lang und in Frieden".
Matthias Ditscherlein und Olaf Graf (vorne links) machen den Kinofilm flott.
Das gab es auch: „Spaciges“ Futter für den kleinen Hunger.
Auerbach
Erstes Star-Trek-Fantreffen: Raumschiff „Enterprise“ legt im Vogtland an
Von Sylvia Dienel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beim sachsenweit ersten Star-Trek-Fantreffen haben am Freitag 55 Gäste in der Rodewischer Sternwarte die Nacht zum Tag gemacht. Technische Sorgen konnten die Stimmung nicht trüben. So lief die Premiere.

Wer Star-Trek-Fantreffen erleben will und in Sachsen wohnt, muss für gewöhnlich weit fahren. Am Freitagabend war das anders. Die Rodewischer Sternwarte füllte die „Marktlücke“ und holte sich für ein solches Treffen den örtlichen Inselkino-Verein an die Seite. 55 Science-Fiction-Fans aus Rodewisch, dem Umland, Plauen, Chemnitz und Zwickau...
