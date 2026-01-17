Erstes Star-Trek-Fantreffen: Raumschiff „Enterprise“ legt im Vogtland an

Beim sachsenweit ersten Star-Trek-Fantreffen haben am Freitag 55 Gäste in der Rodewischer Sternwarte die Nacht zum Tag gemacht. Technische Sorgen konnten die Stimmung nicht trüben. So lief die Premiere.

Wer Star-Trek-Fantreffen erleben will und in Sachsen wohnt, muss für gewöhnlich weit fahren. Am Freitagabend war das anders. Die Rodewischer Sternwarte füllte die „Marktlücke" und holte sich für ein solches Treffen den örtlichen Inselkino-Verein an die Seite. 55 Science-Fiction-Fans aus Rodewisch, dem Umland, Plauen, Chemnitz und Zwickau...