Erstmals erhält Treuen einen Vollsortimenter: „Junge Leute wollen doch vernünftig einkaufen gehen“

Am Rand der Stadt werden große Erdmassen von A nach B gebaggert. In einem Jahr werden die Treuener dort im Rewe einkaufen. Was der Projektentwickler über die Baustelle verrät.

Wenn in Mitteldeutschland ein Rewe-Markt errichtet wird, dann ist es fast sicher, dass Karl-Heinz Zehentner Anteil daran hat. Die Zehentner & Seidel Unternehmensgruppe baute für Rewe in Plauen, hat im thüringischen Zeulenroda, Erfurt und Römhild für den Vollsortimenter Beton hochgezogen, im sachsen-anhaltinischen Jessen errichtet sie Gebäude... Wenn in Mitteldeutschland ein Rewe-Markt errichtet wird, dann ist es fast sicher, dass Karl-Heinz Zehentner Anteil daran hat. Die Zehentner & Seidel Unternehmensgruppe baute für Rewe in Plauen, hat im thüringischen Zeulenroda, Erfurt und Römhild für den Vollsortimenter Beton hochgezogen, im sachsen-anhaltinischen Jessen errichtet sie Gebäude...