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  • Experte zu Erdbeben im Vogtland: „Es ist noch lange nicht alles verstanden“

Geophysiker Olaf Hellwig leitet das Seismologische Observatorium in Berggießhübel.
Geophysiker Olaf Hellwig leitet das Seismologische Observatorium in Berggießhübel. Foto: Sylvia Dienel
Das Interesse am Erdbeben-Vortrag im Oberlauterbacher Natur- und Umweltzentrum war groß.
Das Interesse am Erdbeben-Vortrag im Oberlauterbacher Natur- und Umweltzentrum war groß. Foto: Sylvia Dienel
Umweltzentrumsleiterin Antje Becker hat seit vorigem Jahr ein handliches Raspberry-Shake-Seismometer im Haus.
Umweltzentrumsleiterin Antje Becker hat seit vorigem Jahr ein handliches Raspberry-Shake-Seismometer im Haus. Foto: Sylvia Dienel
Geophysiker Olaf Hellwig leitet das Seismologische Observatorium in Berggießhübel.
Geophysiker Olaf Hellwig leitet das Seismologische Observatorium in Berggießhübel. Foto: Sylvia Dienel
Das Interesse am Erdbeben-Vortrag im Oberlauterbacher Natur- und Umweltzentrum war groß.
Das Interesse am Erdbeben-Vortrag im Oberlauterbacher Natur- und Umweltzentrum war groß. Foto: Sylvia Dienel
Umweltzentrumsleiterin Antje Becker hat seit vorigem Jahr ein handliches Raspberry-Shake-Seismometer im Haus.
Umweltzentrumsleiterin Antje Becker hat seit vorigem Jahr ein handliches Raspberry-Shake-Seismometer im Haus. Foto: Sylvia Dienel
Auerbach
Experte zu Erdbeben im Vogtland: „Es ist noch lange nicht alles verstanden“
Von Sylvia Dienel
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Geophysiker Olaf Hellwig sieht im Vogtland noch viel Forschungsbedarf. Neue Technologien erfassen selbst kleinste Erschütterungen. Wozu die Daten dienen sollen, was ihre Auswertung aber stört.

Der vogtländische Boden kommt selten zur Ruhe. Fast alles, was sich in mehreren Kilometern Tiefe abspielt, bleibt Menschen verborgen. Es sei denn, die nötigen Messgeräte stehen bereit, um sämtliche Erschütterungen zu entdecken. An Olaf Hellwig gehen auch Mikro-Beben nicht unbemerkt vorbei. Der promovierte Geophysiker ist ihnen an der TU...
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