Falkenstein beruft neue Leitung der Ortsfeuerwehr Oberlauterbach

Auerbach
Der Stadtrat Falkenstein ernennt die neue Wehrleitung von Oberlauterbach: Michael Hartmann bleibt, Fabian Siegemund ist neu dabei.
Der Stadtrat in Falkenstein hat in seiner jüngsten Sitzung die neue Wehrleitung der Freiwilligen Feuerwehr Oberlauterbach offiziell ins Amt berufen. Die Wahl zum Ortswehrleiter und dessen Stellvertreter fand am 14. November 2025 statt. Als Ortswehrleiter wurde erneut Michael Hartmann gewählt. Sein Stellvertreter wird Fabian Siegemund, Sohn des...
