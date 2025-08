Falkenstein: Drei Verletzte bei Auffahrunfall

Ein Renault ist am Donnerstagvormittag auf der B 169 auf einen Ford aufgefahren.

Falkenstein.

Bei einem Auffahrunfall, der sich am Donnerstag in Falkenstein ereignet hat, sind laut Polizei drei Männer verletzt worden. Wie am Freitag mitgeteilt wurde, war eine 50-Jährige mit einem Renault gegen 10.30 Uhr auf der B 169 aus Richtung Siebenhitz in Richtung Auerbach gefahren. An einer Ampel bemerkte sie offenbar zu spät, dass ein 63-Jähriger vor ihr bei Rot angehalten hatte, und fuhr auf den Ford des Mannes auf. Der 63-Jährige sowie seine beiden Mitfahrer im Alter von 53 und 81 Jahren hätten leichte Verletzungen erlitten, die im Krankenhaus behandelt wurden. Sowohl der Renault als auch der Ford waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden summiere sich auf rund 10.000 Euro. (mib)