Falkenstein feiert Kirmes: Das erwartet Besucher – aber Achtung bei der Wahl des Parkplatzes

Am Freitag startet die Falkensteiner Kirmes mit einem bunten Programm. Allerdings sollten Besucher darauf achten, wo sie ihre Autos abstellen. Im letzten Jahr gab es für einige eine böse Überraschung.

Die Vorbereitungen für die Falkensteiner Kirmes laufen Hochtouren. Seit Mittwoch wird auf dem Jahnplatz das Festzelt aufgebaut, in dem das dreitägige Fest am Freitag offiziell beginnen wird. Den Auftakt bilden um 18 Uhr der Festumzug durch die Stadt und der anschließende Fassbieranstich im Zelt durch Bürgermeister Marco Siegemund. Danach...