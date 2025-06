Falkenstein: Pedelec-Fahrer flüchtet nach Kollision mit Autofahrer

Ein unbekannter Radfahrer hat Schaden in Höhe von 2000 Euro verursacht. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am Freitagabend ist es in Falkenstein zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein bislang unbekannter Radfahrer die Flucht ergriffen hat. Laut Angaben der Polizei fuhr der Pedelec-Fahrer gegen 21.30 Uhr auf der Dorfstädter Straße in Richtung Rathenaustraße, als er beim Abbiegen nach links ein Auto übersah.