Falkenstein verschiebt Sanierung des Sportlerheims auf unbestimmte Zeit: Das ist der Grund

Wegen erheblicher Mängel sollte das Sportlerheim in Falkenstein bis 2027 energetisch saniert werden. Nun ist das Vorhaben im Stadtrat gekippt worden. Warum und wie lange dies nun warten muss.

Eigentlich wollte die Stadt Falkenstein das Sportlerheim am Jahnplatz bis 2027 energetisch sanieren lassen. Doch das ist vorerst vom Tisch. Das Gebäude wird durch eine Vielzahl von Sportvereinen genutzt und steht auch den Einwohnern Falkensteins für Freizeitaktivitäten zur Verfügung. Bereits im Sommer 2024 hat die Stadt auf die „erheblichen... Eigentlich wollte die Stadt Falkenstein das Sportlerheim am Jahnplatz bis 2027 energetisch sanieren lassen. Doch das ist vorerst vom Tisch. Das Gebäude wird durch eine Vielzahl von Sportvereinen genutzt und steht auch den Einwohnern Falkensteins für Freizeitaktivitäten zur Verfügung. Bereits im Sommer 2024 hat die Stadt auf die „erheblichen...