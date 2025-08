Falkensteiner Classic-Schuppen wird zur Rockbühne

Die vogtländische Hannes Ebert Combo spielt am Samstag im Falkensteiner Classic Schuppen neben dem Bahnhof.

Die Hannes Ebert Combo hat Spaß an anspruchsvoller Rock- und Bluesmusik - und das springt auf ihr Publikum über. Nächste Gelegenheit, eines der Konzerte der Formation aus dem Vogtland zu besuchen, besteht am Samstag in Falkenstein. Dann verwandelt sich der Classic Schuppen neben dem Bahnhof wieder in eine Musikhalle mit ungewöhnlicher...