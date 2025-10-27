Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der neue Kunstrasen in Falkenstein leuchtet in saftigem Grün.
Der neue Kunstrasen in Falkenstein leuchtet in saftigem Grün. Bild: Joachim Thoß
Der neue Kunstrasen in Falkenstein leuchtet in saftigem Grün.
Der neue Kunstrasen in Falkenstein leuchtet in saftigem Grün. Bild: Joachim Thoß
Auerbach
Falkensteins neuer Kunstrasenplatz: Frisch saniert und bald einsatzbereit
Redakteur
Von Florian Wunderlich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit Juni wird der Kunstrasenplatz in Falkenstein erneuert. Nun stehen die Arbeiten vor dem Abschluss. Was saniert wurde und ab wann der Ball hier wieder rollen kann.

In den vergangenen Monaten hat der Kunstrasenplatz in Falkenstein eine Frischekur erhalten. Denn der im Jahr 1998 errichtete und nach Angaben der Stadtverwaltung älteste Kunstrasenplatz in Sachsen war deutlich in die Jahre gekommen. Erneuert wurden sowohl die Rasenfläche als auch die Banden und die gepflasterten Flächen rund um das Spielfeld.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06.08.2025
3 min.
Spiel und Sport: Falkenstein baut Freizeitstätten um – so steht es um die Projekte
Die Arbeiten am Begegnungszentrum „Vitamin B“ gehen voran. Im November soll es fertig sein.
Begegnungszentrum, Kunstrasen- oder Spielplatz: Die Stadt Falkenstein investiert dieses Jahr in die Modernisierung zahlreicher Freizeiteinrichtungen. Wo jetzt die Bauarbeiten beginnen.
Florian Wunderlich
19:00 Uhr
5 min.
Von Langenau bis in den Kosovo: Junger Kapitän des FC Erzgebirge Aue musste schon einige Hürden überwinden
Im Sommer reiste Pascal Wendisch mit der U-18-Sachsenauswahl nach Südosteuropa.
Pascal Wendisch ist Spielführer bei den A-Junioren des Drittligisten. Der gebürtige Brand-Erbisdorfer, der parallel zum Fußball eine Ausbildung absolviert, übernimmt auch neben dem Platz Verantwortung – auch dank eines Anrufs zum 14. Geburtstag.
Kai Dittrich
23.10.2025
2 min.
Neues Spielgerät für den Stadtpark in Falkenstein
Ein Spielgerät auf dem Spielplatz im Stadtpark Falkenstein wird ausgetauscht.
Die beliebte Kletter-Kombi im Stadtpark bekommt ein Update. Witterung und Bäume setzten dem Holz zu. Wie sieht die neue Version aus?
Florian Wunderlich
27.10.2025
5 min.
Fichtelberg knackt Preisgrenze: So teuer wird Skifahren im Erzgebirge
Skifahrer an den Schleppliften am Fichtelberg. Nach einem Jahr Pause wird nun bei den Tickets wieder an der Preisschraube gedreht.
In den Wintersportgebieten in Sachsen und Böhmen laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison. In Oberwiesenthal startet eine Großinvestition. Wo werden die Lifte zuerst öffnen?
Oliver Hach
19:00 Uhr
2 min.
Chemnitzer Bierlikör soll in indischem Museums-Shop verkauft werden
Subodh Kerkar, Gründer des Biermuseums in Goa, mit dem Chemnitzer Gastronom André Donath.
Eigentlich wollte Brauhaus-Chef André Donath nur ein Eröffnungsgeschenk vorbeibringen. Aber daraus könnte sich eine Geschäftsbeziehung entwickeln.
Christian Mathea
17:06 Uhr
3 min.
Entlassener Chefarzt: Erzgebirgsklinikum richtet Vertrauenstelefon für Betroffene ein
Dem Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz wurde fristlos gekündigt.
Zu dem, was dem Mediziner vorgeworfen wird, gibt es nun ein Detail. Außerdem bietet das Klinikum unter 03733 804004 möglichen weiteren betroffenen Patienten und Angestellten die Möglichkeit, sich zu melden.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
Mehr Artikel