Falkensteins neuer Kunstrasenplatz: Frisch saniert und bald einsatzbereit

Seit Juni wird der Kunstrasenplatz in Falkenstein erneuert. Nun stehen die Arbeiten vor dem Abschluss. Was saniert wurde und ab wann der Ball hier wieder rollen kann.

In den vergangenen Monaten hat der Kunstrasenplatz in Falkenstein eine Frischekur erhalten. Denn der im Jahr 1998 errichtete und nach Angaben der Stadtverwaltung älteste Kunstrasenplatz in Sachsen war deutlich in die Jahre gekommen. Erneuert wurden sowohl die Rasenfläche als auch die Banden und die gepflasterten Flächen rund um das Spielfeld.