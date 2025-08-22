Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Auerbach
  • |

  • Fans von Militärfahrzeugen treffen sich im Vogtland: Was sie an ihrem Hobby so fasziniert

Der Werkstattwagen aus dem Jahr 1944 ist der Star des diesjährigen „Manövers Frühauf“.
Der Werkstattwagen aus dem Jahr 1944 ist der Star des diesjährigen „Manövers Frühauf“. Bild: David Rötzschke
Der Werkstattwagen aus dem Jahr 1944 ist der Star des diesjährigen „Manövers Frühauf“.
Der Werkstattwagen aus dem Jahr 1944 ist der Star des diesjährigen „Manövers Frühauf“. Bild: David Rötzschke
Auerbach
Fans von Militärfahrzeugen treffen sich im Vogtland: Was sie an ihrem Hobby so fasziniert
Redakteur
Von Gunter Niehus
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

„Manöver Frühauf“: Als neueste Errungenschaft präsentiert Organisator Robin-Sebastian Egerter einen amerikanischen Lastwagen aus dem Jahr 1944. Wen er lieber nicht als Besucher haben will.

Was ihn besonders fasziniert, ist der Tachostand. „Der Laster stammt aus dem Jahr 1944 und hat bloß 800 Kilometer auf dem Buckel“, sagt Robin-Sebastian Egerter. Der US-amerikanische Wagen vom Typ GMC GCKW ist das älteste Fahrzeug in seiner Sammlung überhaupt und soll der Star des diesjährigen „Manövers Frühauf“ auf dem ehemaligen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:01 Uhr
4 min.
Verwunschene Welten: Das bietet Sachsens neuer Freizeitpark
Das Bergwerk zählt zu den geheimnisvollsten Orten in „ArkaZien“. Auf sechs Ebenen kann man hindurchkrackseln und zum Kletterturm aufsteigen.
Vor den Toren Leipzigs öffnet am 3. September ein neuer Freizeitpark. Das Konzept dahinter ist wohl einzigartig. Zum Start dürfen maximal nur 1500 Besucher rein.
Jürgen Becker
01.06.2025
4 min.
Jubiläumsfeier im vogtländischen Neustadt: Festumzug mit 27 Bildern und einer Überraschung
Der Sportverein Neustadt stellte beim Festumzug das zahlenmäßig größte Bild.
Vier Tage hat die Gemeinde Neustadt im Vogtland ihr Maifest gefeiert. Diesmal mit einem Höhepunkt am Sonntagnachmittag: Weil es die Gemeinde seit 75 Jahren gibt, stellten die Organisatoren einen Festumzug auf die Beine. Wer ganz spontan noch dabei war.
Sylvia Dienel
17:53 Uhr
3 min.
Großeinsatz der Polizei in Plauen: Minderjährige Person soll „schwere staatsgefährdende Gewalttat“ vorbereitet haben
Update
Maskierte Polizisten sperrten die Moritzstraße in Plauen ab.
Die Polizei hat Montagfrüh Teile eines Wohngebietes sowie die B 92 in Plauen abgeriegelt. Inzwischen gibt es erste Erkenntnisse zu den Hintergründen des Einsatzes.
Jonas Patzwaldt und Claudia Bodenschatz
23.08.2024
4 min.
Was die Fans von Militärtechnik im vogtländischen Neustadt erwartet
Fans von Militärfahrzeugen kommen am Samstag am Neustädter Bezelberg auf ihre Kosten. Es steigt wieder das „Manöver Frühauf“.
Zum 18. Mal wird am Samstag auf dem Bezelberg zum „Manöver Frühauf“ geblasen. Organisator Robin-Sebastian Egerter rechnet mit weit über 100 Teilnehmern aus mehreren Ländern.
Sylvia Dienel
20:31 Uhr
2 min.
Verwechslung: Wontorra wünscht Kollegin schnelles Abhaken
Moderatorin Laura Wontorra.
Die Sky-Journalistin Katharina Kleinfeldt verwechselt nach der Partie einen Spieler, der zuvor sein Trikot getauscht hatte. TV-Moderatorin Laura Wontorra zeigt Verständnis.
20:29 Uhr
2 min.
BVB löst Vertrag mit freigestelltem Mislintat endgültig auf
Borussia Dortmund trennt sich wieder von seinem Kaderplaner Sven Mislintat.
Nach anhaltenden internen Querelen greift Borussia Dortmund durch. Der Kaderplaner muss den Verein verlassen. Nun ist der Vertrag mit Sven Mislintat endgültig aufgelöst worden.
Mehr Artikel