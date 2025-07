Fast wie im Actionfilm: Vogtländische Bauarbeiter werden auf Plakaten zu Stars – „Das sind die Helden der Straße“

Im Zweitberuf wird Baggerfahrer Toni zum Zeitreisenden, Bauleiter Michael zum Terminator und Buchhalterin Aileen zu Hermine Granger: Der VSTR Rodewisch bringt seine Mitarbeiter auf Plakaten groß raus – und das hat einen besonderen Grund.

Toni Prause schaut auf die Uhr. Gleich fliegt er in die Zukunft. So wie im 80er-Jahre-Kultfilm „Zurück in die Zukunft“. Nur sitzt Tonis Zeitmaschine nicht im DeLorean, sondern in einem Radlader. Toni trägt auch kein Basecap. Auf seinem Kopf sitzt ein weißer Bauhelm. Statt in Jeans steckt Toni in orangenen Arbeitshosen. Toni Prause ist Azubi...