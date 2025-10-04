Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Fehlalarme und zu leise Durchsagen bei Sirenen im Vogtland: „Wir können nicht ausschließen, dass Dritte die Anlage angesteuert haben“

Anfang September hat eine Sirene in Auerbach fälschlicherweise den Katastrophenalarm ausgelöst - kein Einzelfall bei elektrischen Sirenen.
Anfang September hat eine Sirene in Auerbach fälschlicherweise den Katastrophenalarm ausgelöst - kein Einzelfall bei elektrischen Sirenen.
Auerbach
Fehlalarme und zu leise Durchsagen bei Sirenen im Vogtland: „Wir können nicht ausschließen, dass Dritte die Anlage angesteuert haben“
Redakteur
Von Florian Wunderlich
Vor einem Monat heulte eine Sirene in Auerbach und versetzte die Bewohner in Alarmbereitschaft. Was war der Grund für den Fehlalarm? Ärger gibt es auch über die Qualität der Durchsagen. Woran das liegt.

Vier Wochen ist es her, dass die Bewohner der Auerbacher Innenstadt per Sirenenwarnton und Durchsage vor einer „Schadstoffgefahr“ gewarnt wurden. Kurze Zeit später war klar: Fehlalarm. Doch warum hat die Sirene an jenem 8. September geheult? Eine Alarmierung durch die Rettungsstelle in Zwickau konnte noch am selben Arbeit ausgeschlossen...
