Feiern im Bürgersaal von Vogtland-Ort wird teurer

Mieter des Neustädter Bürgersaals müssen künftig tiefer in die Tasche greifen. Das Nutzungsentgelt soll mit gestiegenen Kosten Schritt halten.

Ab dem ersten Januartag 2026 wird Feiern im Neustädter Bürgersaal teurer. Der Gemeinderat stimmte einer Gebührenerhöhung zu. Demnach steigt das Nutzungsentgelt für Ortsansässige von 70 auf 100 Euro und für Ortsfremde von 100 auf 150 Euro. „Wir sind dann immer noch ganz am unteren Rand der Skala“, zog Bürgermeister Bert Blechschmidt...