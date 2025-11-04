Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Vor allem Privatpersonen stehen immer öfter auf der Buchungsliste.
Vor allem Privatpersonen stehen immer öfter auf der Buchungsliste. Bild: Sylvia Dienel
Vor allem Privatpersonen stehen immer öfter auf der Buchungsliste.
Vor allem Privatpersonen stehen immer öfter auf der Buchungsliste. Bild: Sylvia Dienel
Auerbach
Feiern im Bürgersaal von Vogtland-Ort wird teurer
Von Sylvia Dienel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mieter des Neustädter Bürgersaals müssen künftig tiefer in die Tasche greifen. Das Nutzungsentgelt soll mit gestiegenen Kosten Schritt halten.

Ab dem ersten Januartag 2026 wird Feiern im Neustädter Bürgersaal teurer. Der Gemeinderat stimmte einer Gebührenerhöhung zu. Demnach steigt das Nutzungsentgelt für Ortsansässige von 70 auf 100 Euro und für Ortsfremde von 100 auf 150 Euro. „Wir sind dann immer noch ganz am unteren Rand der Skala“, zog Bürgermeister Bert Blechschmidt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10:00 Uhr
2 min.
Nach tödlichem Arbeitsunfall im Erzgebirge: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Infolge des Arbeitsunfalls war ein Rettungshubschrauber (Symbolbild) im Einsatz.
Nach einem Arbeitsunfall im Crottendorfer Ortsteil Walthersdorf wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Was bisher bekannt ist.
Annett Honscha
16.10.2025
4 min.
14 bedrohte Fledermausarten festgestellt: Durchkreuzen die fliegenden Säugetiere jetzt Windradpläne im Vogtland?
Tobias Pohl - hier bei einer Fledermauswanderung in Rodewisch - hat die fliegenden Säugetiere auch bei Neustadt festgestellt.
Eins Energie Sachsen verfolgt im Waldgebiet zwischen Neustadt und Bergen auf Flächen der Stadt Plauen Windkraft-Pläne. Könnten die geschützten Tiere daran etwas ändern?
Sylvia Dienel
11.10.2025
1 min.
Damit der Winterdienst gut durchkommt: Neustadt bessert bei Gullys nach
Abstände zwischen Deckeln und Fahrbahn gehören bald der Vergangenheit an.
Straßenkappen und Einläufe auf dem Oberen Weg in Neustadt befinden sich nicht mehr auf Fahrbahnniveau. In Kürze geht es den Mängeln an den Kragen.
Sylvia Dienel
22:10 Uhr
2 min.
Erdbeobachtungssatellit Sentinel-1D ins All gestartet
Der neue Erdbeobachtungssatellit soll vom Kontrollzentrum aus gesteuert werden. (Archivbild)
Er soll Daten über die Erde sammeln, zu Oberflächenveränderungen aber auch für den Katastrophenschutz. Jetzt ist ein weiterer Satellit des Copernicus-Programms unterwegs.
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
22:43 Uhr
2 min.
Wegen Drohne: Flugverkehr in Brüssel erneut eingestellt
Der Flugverkehr wurde eingestellt.
Schon wieder bleiben die Flieger wegen einer Drohnensichtung an einem europäischen Flughafen vorerst am Boden - diesmal trifft es Brüssel, und zwar zweimal binnen kürzester Zeit.
Mehr Artikel