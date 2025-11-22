Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Im Neustädter Feuerwehrgerätehaus ist jetzt auch eine Wärmebildkamera vorrätig.
Im Neustädter Feuerwehrgerätehaus ist jetzt auch eine Wärmebildkamera vorrätig. Bild: Sylvia Dienel
Im Neustädter Feuerwehrgerätehaus ist jetzt auch eine Wärmebildkamera vorrätig.
Im Neustädter Feuerwehrgerätehaus ist jetzt auch eine Wärmebildkamera vorrätig. Bild: Sylvia Dienel
Auerbach
Feuerwehrverein im Vogtland sammelt Geld für Wärmebildkamera
Von Sylvia Dienel
Sachspenden im Wert von insgesamt 3000 Euro haben die Neustädter Gemeindeverwaltung erreicht. Vor allem die Feuerwehr kann profitieren.

Der Gemeinderat Neustadt hat zur jüngsten Sitzung einer Annahme von Sachspenden durch Bürgermeister Bert Blechschmidt zugestimmt. Dabei handelt es sich um einen Warenwert von insgesamt 3000 Euro. Sowohl der örtliche Kaninchen-und Geflügelzüchterverein als auch das Bürgerhaus erhalten von einem ansässigen Unternehmen Fenstervorhänge. Die...
