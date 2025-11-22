Feuerwehrverein im Vogtland sammelt Geld für Wärmebildkamera

Sachspenden im Wert von insgesamt 3000 Euro haben die Neustädter Gemeindeverwaltung erreicht. Vor allem die Feuerwehr kann profitieren.

Der Gemeinderat Neustadt hat zur jüngsten Sitzung einer Annahme von Sachspenden durch Bürgermeister Bert Blechschmidt zugestimmt. Dabei handelt es sich um einen Warenwert von insgesamt 3000 Euro. Sowohl der örtliche Kaninchen-und Geflügelzüchterverein als auch das Bürgerhaus erhalten von einem ansässigen Unternehmen Fenstervorhänge. Die...