Feuerwerk in Auerbach erschreckt Hunde und verärgert Tierhalter

Feuerwerk ja oder nein? Und wenn ja, dann nicht so laut - und vorher anmelden. Feuerwerke sorgen regelmäßig für Beschwerden. Nicht nur an Silvester - wie jetzt eines in Auerbach.

Ein Paar gibt sich das Ja-Wort und feiert dann bis nachts im Restaurant „Am Schlossturm" in Auerbach. Um 22.30 Uhr lässt es die Hochzeitsgesellschaft laut und bunt knallen. Mit schöner Musik als Untermalung. Feiernde und Leute, die zufällig das Feuerwerk sehen, freuen sich. Hundehalter eher nicht. Auf Facebook berichten Halter, wie deren Hunde...