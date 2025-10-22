Filmemacher aus dem Vogtland eröffnet Hofer Filmtage: Ein Hauch von Weltmusik in Lederhosen

Filmpremiere für einen Vogtländer: Der Rodewischer Matthias Ditscherlein eröffnet mit seinem Dok-Film „Über Unterbiberger“ die 59. Hofer Filmtage.

1000 Besucher, drei ausverkaufte Kinosäle plus Freiheitshalle: Der Dokumentarfilm des vogtländischen Filmemachers Matthias Ditscherlein eröffnete am Dienstagabend die Hofer Filmtage. Der Spirit von Weltmusik in Lederhosen wehte durch die Kinosäle und zog ein neugieriges Premierenpublikum und Kamerateams aus ganz Deutschland an. Erstmals...