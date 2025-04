Frauen aus dem Vogtland allein auf Reisen: „Das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, ist allein am Abendbrottisch zu sitzen“

Urlaub machen so mutterseelenallein? Für Single-Frauen ist das oft ein No-Go. Jetzt kommt Julia Unger mit einer Idee um die Ecke. Die wurde geboren, weil sie selbst in so eine Situation geriet.

Verreisen ist ihr Ding. Deshalb hat Julia Unger 1992 in ihrer Heimatstadt Rodewisch ein Reisebüro eröffnet. Seit 33 Jahren vermittelt sie Urlaub quer durch die Welt. Auf den Gedanken, eine Reise für Solo-Urlauberinnen anzubieten, kam sie in all der Zeit nicht. Bis ein lieber Airedale-Terrier in das Leben von Julia Unger und ihres Lebenspartners...