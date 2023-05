Fronweg wird repariert

Reumtengrün.

Der Ortschaftsrat von Reumtengrün hat die Reparatur des Fronweges zwischen Lauterbacher Straße und Wanderparkplatz in Auftrag gegeben. "Wir haben eine unbürokratische und kostengünstige Lösung gefunden, die das Budget der Ortschaft kaum belastet", sagte Ortsvorsteher Uwe Ebert, ohne Details dazu zu nennen. Die Instandsetzung des private Weges sei unumgänglich gewesen, damit der Zugang und die Attraktivität des Naherholungsgebietes am Fronberg gesichert bleibe. (how)