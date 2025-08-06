Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Geheime Tricks der Comic-Kunst: Was Dirk Söllner jungen Zeichnern in Auerbach beibringt

Dirk Söllner vermittelt sein Wissen gerne auf unkomplizierte Art. Das kommt gut an.
Dirk Söllner vermittelt sein Wissen gerne auf unkomplizierte Art. Das kommt gut an. Bild: Sylvia Dienel
Dirk Söllner vermittelt sein Wissen gerne auf unkomplizierte Art. Das kommt gut an.
Dirk Söllner vermittelt sein Wissen gerne auf unkomplizierte Art. Das kommt gut an. Bild: Sylvia Dienel
Auerbach
Geheime Tricks der Comic-Kunst: Was Dirk Söllner jungen Zeichnern in Auerbach beibringt
Von Sylvia Dienel
In der Auerbacher Göltzschtalgalerie gibt es für Ferienkinder diese Woche einen Workshop im Comic- und Manga-Zeichnen. Zum Einstieg arbeiteten sie sich von Einzelfiguren bis zum Daumenkino vor.

Comics gibt es seit dem späten 19. Jahrhundert. An Beliebtheit haben sie auf ihrer Reise durch die Zeit nie eingebüßt. Das zeigt sich auch an einem aktuellen Angebot der Auerbacher Göltzschtalgalerie Nicolaikirche in der letzten Ferienwoche: Beim zweiten Comic- und Manga-Workshop nach der Premiere im Vorjahr lernen sechs Mädchen und Jungen...
