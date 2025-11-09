Gehört auch zur Vogtland-Geschichte: Tafel erinnert an französische Gefangene

Auerbach
In der Reumtengrüner Turnhalle sind kurz vor Kriegsende Soldaten eingesperrt gewesen. Eine kürzlich enthüllte Tafel erinnert daran. Was aus Erzählungen älterer Einwohner noch bekannt ist.
Nachts im gitterlosen Gefängnis, tagsüber als Fremdarbeiter bei Bauern: Auf einen Satz reduziert, sah so der Tagesablauf französischer Kriegsgefangener kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges in Reumtengrün aus. Eine neben dem Turnhalleneingang angebrachte und zur Kirmes eingeweihte Tafel bringt Details ans Tageslicht. Vor allem will sie...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.