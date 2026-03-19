Vom Heimatvertriebenen zum anerkannten Vogtländer: Reumtengrün trauert um Herbert Gall

Auerbach
Herbert Gall hat es 2019 möglich gemacht, dass sein Geburtsort am Fuße der Schneekoppe und der vogtländische Ort Reumtengrün zusammenfanden. Die Krönung der Partnerschaft kann er nicht mehr erleben.
Ein unermüdlicher Reumtengrüner ist er gewesen. Viele Jahre Vorstandsvorsitzender des Bundes der Vertriebenen im Vogtland. Ein nie müder Mahner ohne erhobenen Zeigefinger. Und ein Brückenbauer. Einer, der fehlen wird. Im Alter von 87 Jahren hat Herbert Gall seinen Lebensweg vollendet. Am 9. April wird er auf dem Friedhof Reumtengrün...
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