MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Auerbach
  • |

  • Vom Heimatvertriebenen zum anerkannten Vogtländer: Reumtengrün trauert um Herbert Gall

Herbert Gall war viele Jahre Vorsitzender des Bundes der Vertriebenen im Vogtland.
Herbert Gall war viele Jahre Vorsitzender des Bundes der Vertriebenen im Vogtland. Foto: David Rötzschke/Archiv
Herbert Gall war viele Jahre Vorsitzender des Bundes der Vertriebenen im Vogtland.
Herbert Gall war viele Jahre Vorsitzender des Bundes der Vertriebenen im Vogtland. Foto: David Rötzschke/Archiv
Auerbach
Vom Heimatvertriebenen zum anerkannten Vogtländer: Reumtengrün trauert um Herbert Gall
Von Sylvia Dienel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Herbert Gall hat es 2019 möglich gemacht, dass sein Geburtsort am Fuße der Schneekoppe und der vogtländische Ort Reumtengrün zusammenfanden. Die Krönung der Partnerschaft kann er nicht mehr erleben.

Ein unermüdlicher Reumtengrüner ist er gewesen. Viele Jahre Vorstandsvorsitzender des Bundes der Vertriebenen im Vogtland. Ein nie müder Mahner ohne erhobenen Zeigefinger. Und ein Brückenbauer. Einer, der fehlen wird. Im Alter von 87 Jahren hat Herbert Gall seinen Lebensweg vollendet. Am 9. April wird er auf dem Friedhof Reumtengrün...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:46 Uhr
4 min.
Ski-Historie winkt: Aicher vor Kugel-Showdown gegen Shiffrin
Wer gratuliert wem beim Weltcup-Finale? Emma Aicher (links) und Mikaela Shiffrin stehen vor einem großen Showdown. (Archivbild)
Nach zwei Olympia-Medaillen hat Emma Aicher auch im Weltcup den größtmöglichen Triumph im Visier. Sie fordert keine Geringere als US-Ass Mikaela Shiffrin. Der Showdown elektrisiert die Ski-Welt.
Manuel Schwarz, dpa
18.03.2026
4 min.
„Edeka Schäfer“ statt „Edeka Meisel“: Wiedereröffnung der Filiale in Hohenstein-Ernstthal
Dana Schäfer ist die neue Inhaberin des Edeka „Am Bahnhof“. Es ist ihre zweite Filiale. Seit 2022 betreibt 47-Jährige bereits einen Edeka in Hainichen.
Nach einer Woche Schließzeit wird der bisherige „Edeka Meisel“ wiedereröffnet. Es gibt eine neue Betreiberin, doch im Laden arbeitet das vertraute Team. Was genau erwartet die Kunden?
Cristina Zehrfeld
11:46 Uhr
2 min.
Hohe Spritpreise – Länder machen Druck auf Ministerin Reiche
Die Spritpreise in Deutschland sind seit Beginn des Iran-Kriegs stark gestiegen.
Niedersachsen wirft Wirtschaftsministerin Reiche vor, dem Preisanstieg an den Tankstellen tatenlos zuzusehen. Auf einer Sonderkonferenz soll die CDU-Politikerin jetzt Pläne zur Entlastung vorlegen.
06:21 Uhr
2 min.
Überlandverbindung von Chemnitz über Freiberg nach Dresden: Monatelange Vollsperrung
Die B 173 zwischen Niederschöna und Naundorf wird für mehrere Monate voll gesperrt.
Die B 173 wird für mehrere Monate zwischen Naundorf und Niederschöna nicht befahrbar sein. Grund dafür sind umfangreiche Straßenbauarbeiten.
Wieland Josch
19.02.2026
2 min.
Moosmann trifft Rübezahl: Kleiner Ort im Vogtland setzt Partnerschaft mit Böhmen ein Denkmal
Ein Schild mit historischem Abriss markiert den Ort, wo der Pfad angelegt wird.
Dieses Jahr im Herbst will Reumtengrün dem gewachsenen Austausch mit dem böhmischen Svoboda am Dorfplatz ein Denkmal setzen. Erste Ideen sind gesammelt.
Sylvia Dienel
16.02.2026
2 min.
Zuwachs für Tourismus im Vogtland: Fronberg soll besseres Wandergebiet werden
Das obere Ende der Reumtengüner Bergstraße markierte vor fast 100 Jahren ein Sportplatz.
Eine Projektskizze gibt schon mehrere Jahre. Jetzt wollen Falkenstein, Auerbach und Treuen als Berg-Anrainer notwendige Fördermittel für den touristischen Ausbau beschaffen.
Sylvia Dienel
Mehr Artikel