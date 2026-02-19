Moosmann trifft Rübezahl: Kleiner Ort im Vogtland setzt Partnerschaft mit Böhmen ein Denkmal

Auerbach
Dieses Jahr im Herbst will Reumtengrün dem gewachsenen Austausch mit dem böhmischen Svoboda am Dorfplatz ein Denkmal setzen. Erste Ideen sind gesammelt.
Noch stehen neben der Zufahrt zum Heimatvereinshaus am Reumtengrüner Dorfplatz dichte Büsche. Bald soll sich das Gelände von einer ganz anderen Seite zeigen: Seit zwei Jahren hat sich der Auerbacher Ortsteil vorgenommen, einen Partnerschaftspfad anzulegen und damit den Austausch zwischen dem tschechischen Städtchen Svoboda nahe der Schneekoppe...
