Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Auerbach
  • |

  • Gekündigte Verträge im Vogtland: Auerbacher Autismuszentrum reicht im Oktober Klage gegen Landratsamt ein

Komplette Reizüberflutung? Ob Autismus dahintersteckt, stellen Fachärzte für Psychotherapie oder Psychotherapeuten fest.
Komplette Reizüberflutung? Ob Autismus dahintersteckt, stellen Fachärzte für Psychotherapie oder Psychotherapeuten fest. Bild: Oliver Killig/dpa
Komplette Reizüberflutung? Ob Autismus dahintersteckt, stellen Fachärzte für Psychotherapie oder Psychotherapeuten fest.
Komplette Reizüberflutung? Ob Autismus dahintersteckt, stellen Fachärzte für Psychotherapie oder Psychotherapeuten fest. Bild: Oliver Killig/dpa
Auerbach
Gekündigte Verträge im Vogtland: Auerbacher Autismuszentrum reicht im Oktober Klage gegen Landratsamt ein
Redakteur
Von Uwe Selbmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auerbach. Im Konflikt zwischen dem Autismuszentrum Vogtland in Auerbach und dem Landratsamt sind die Fronten verhärtet. Wie es soweit kam, was das für Eltern autistischer Kinder jetzt bedeutet und wie der aktuelle Stand ist.

Das Landratsamt hat Verträge mit dem gemeinnützigen Verein Autismuszentrum Vogtland in Auerbach gekündigt. Worum geht es dabei und wer ist betroffen?
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Notarzt und Tonmeister kämpft jetzt selbst gegen den Krebs
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
27.09.2025
3 min.
Autismuszentrum Vogtland: Auseinandersetzung mit dem Landratsamt um gekündigte Verträge spitzt sich zu
Das Landratsamt zahlt für 19 autistische Kinder im Vogtlandkreis Schulbegleiter.
Die Kreisbehörde hat Verträge mit dem Autismuszentrum Vogtland gekündigt. Betroffene Eltern wissen nicht, wie es weitergeht. Sie nutzten deshalb die Einwohnerfragestunde im Kreistag. Dort war erstmals etwas zu Gründen der Kündigung zu hören.
Uwe Selbmann
26.09.2025
3 min.
Autismuszentrum Vogtland: Was Eltern zur Kündigung durch den Landkreis sagen
Peter Syndikus ist Geschäftsführender Vorstand beim Autismuszentrum Vogtland.
In einem Brief protestieren Eltern gegen die Kündigung der Verträge mit dem Autismuszentrum durch das Landratsamt. Auch eine Petition für das Zentrum wurde gestartet. Wird mittlerweile auch geklagt?
Gunter Niehus
16:45 Uhr
2 min.
Störung der Totenruhe? Ermittlungen an Dresdner Uniklinik
Störung der Totenruhe ist eine Straftat und wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit einer Geldstrafe geahndet. (Symbolbild)
Die Störung der Totenruhe ist eine Straftat. An der Universitätsklinik Dresden wird deshalb gegen mehrere Mitarbeiter ermittelt.
16:45 Uhr
3 min.
Prozess um Plauener Spielhallen-Raub: Angeklagter weint im Gerichtssaal – „es tut mir leid, dass ich mich mit dem Zeug so kaputt gemacht habe“
Am Freitag sprach das Landgericht Zwickau ein Urteil im Prozess.
Am letzten Verhandlungstag forderte die Staatsanwaltschaft eine Haftstrafe von über drei Jahren. Danach soll der Angeklagte in eine Entziehungsanstalt. Welches Urteil am Ende gefallen ist.
Jonas Patzwaldt
Mehr Artikel