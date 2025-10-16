Gekündigte Verträge im Vogtland: Auerbacher Autismuszentrum reicht im Oktober Klage gegen Landratsamt ein

Auerbach
Auerbach. Im Konflikt zwischen dem Autismuszentrum Vogtland in Auerbach und dem Landratsamt sind die Fronten verhärtet. Wie es soweit kam, was das für Eltern autistischer Kinder jetzt bedeutet und wie der aktuelle Stand ist.
Das Landratsamt hat Verträge mit dem gemeinnützigen Verein Autismuszentrum Vogtland in Auerbach gekündigt. Worum geht es dabei und wer ist betroffen?
