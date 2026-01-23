Autismuszentrum Vogtland verklagt Kreis - Was dabei herauskam

Das Landratsamt hatte zum Ende des vergangenen Jahres Verträge mit dem Autismuszentrum in Höhe von rund 1,2 Millionen Euro gekündigt. Zu Recht? Was das Sozialgericht beschlossen hat.

Der Streit zwischen dem Autismuszentrum Vogtland und dem Landkreis wird mittlerweile vor Gericht ausgefochten - und es gibt eine erste juristische Entscheidung. Getroffen hat sie das Sozialgericht in Chemnitz. Der Hintergrund: Das Landratsamt hatte zum Ende des vergangenen Jahres Verträge mit dem Autismuszentrum in Höhe von rund 1,2 Millionen... Der Streit zwischen dem Autismuszentrum Vogtland und dem Landkreis wird mittlerweile vor Gericht ausgefochten - und es gibt eine erste juristische Entscheidung. Getroffen hat sie das Sozialgericht in Chemnitz. Der Hintergrund: Das Landratsamt hatte zum Ende des vergangenen Jahres Verträge mit dem Autismuszentrum in Höhe von rund 1,2 Millionen...