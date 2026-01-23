MENÜ
Der Streit zwischen Autismuszentrum und Vogtlandkreis wird mittlerweile vor Gericht geführt.
Der Streit zwischen Autismuszentrum und Vogtlandkreis wird mittlerweile vor Gericht geführt.
Auerbach
Autismuszentrum Vogtland verklagt Kreis - Was dabei herauskam
Redakteur
Von Gunter Niehus
Das Landratsamt hatte zum Ende des vergangenen Jahres Verträge mit dem Autismuszentrum in Höhe von rund 1,2 Millionen Euro gekündigt. Zu Recht? Was das Sozialgericht beschlossen hat.

Der Streit zwischen dem Autismuszentrum Vogtland und dem Landkreis wird mittlerweile vor Gericht ausgefochten - und es gibt eine erste juristische Entscheidung. Getroffen hat sie das Sozialgericht in Chemnitz. Der Hintergrund: Das Landratsamt hatte zum Ende des vergangenen Jahres Verträge mit dem Autismuszentrum in Höhe von rund 1,2 Millionen...
