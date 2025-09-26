Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Peter Syndikus ist Geschäftsführender Vorstand beim Autismuszentrum Vogtland.
Peter Syndikus ist Geschäftsführender Vorstand beim Autismuszentrum Vogtland. Bild: Linda Meichsner/daropix/Archiv
Peter Syndikus ist Geschäftsführender Vorstand beim Autismuszentrum Vogtland.
Peter Syndikus ist Geschäftsführender Vorstand beim Autismuszentrum Vogtland. Bild: Linda Meichsner/daropix/Archiv
Auerbach
Autismuszentrum Vogtland: Was Eltern zur Kündigung durch den Landkreis sagen
Redakteur
Von Gunter Niehus
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In einem Brief protestieren Eltern gegen die Kündigung der Verträge mit dem Autismuszentrum durch das Landratsamt. Auch eine Petition für das Zentrum wurde gestartet. Wird mittlerweile auch geklagt?

Geht es nach den Eltern autistischer Kinder im Vogtland und darüber hinaus, ist das letzte Wort bei der Kündigung der Verträge mit dem Autismuszentrum Vogtland durch das Landratsamt noch nicht gesprochen. „Die Nachricht, dass die Leistungsvereinbarungen mit dem Autismuszentrum Vogtland e.V. zum 31.12.2025 gekündigt wurden, hat uns und unsere...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.09.2025
1 min.
Tragischer Tod während einer Zirkusvorstellung in Sachsen: Artistin erliegt ihren Verletzungen
Zu einem Polizei-Einsatz ist es am Samstag an einem Zirkus in Bautzen gekommen.
Zahlreiche Besucher haben die Veranstaltung verlassen, bevor die Rettungskräfte eintrafen. Die Polizei ruft nun dazu auf, die Hilfe von Kriseninterventionsteams in Anspruch zu nehmen.
Frank Hommel
18.06.2025
4 min.
Landratsamt kündigt Autismuszentrum Vogtland: Was bedeutet das für Betroffene und ihre Eltern?
Peter Syndikus, Geschäftsführender Vorstand des Autismuszentrums Vogtland, will die Kündigung nicht akzeptieren.
Das Landratsamt in Plauen hat Verträge mit dem Autismuszentrum in Höhe von rund 1,2 Millionen Euro gekündigt. Die Gründe sind unklar. Doch der Leiter des Zentrums hat einen Verdacht.
Gunter Niehus
26.09.2025
4 min.
„Höhle der Löwen“-Investor: Von diesem Start-up in Mittweida ist Carsten Maschmeyer begeistert
Per Handschlag hat Carsten Maschmeyer (li.) seine Investition in das Mittweidaer Startup von Christoph Jentzsch vereinbart.
Mit seiner digitalen Plattform für Unternehmensbeteiligungen hat der Blockchain-Pionier Christoph Jentzsch den Star-Investor überzeugt. Das Start-up Tokenize soll nun über Deutschland hinaus wachsen.
Jan Leißner
28.09.2025
4 min.
Atom-Sanktionen gegen den Iran wieder in Kraft
Berlin, Paris und London hatten im Atomstreit mit dem Iran die Notbremse gezogen. (Archivbild)
Zehn Jahre nach dem historischen Atomabkommen mit dem Iran liegt der Deal in Trümmern. Berlin will weiter verhandeln, um den Bau einer Atombombe diplomatisch zu verhindern. Wie wird Teheran reagieren?
Benno Schwinghammer, Jörg Blank und Christian Fahrenbach, dpa
11:00 Uhr
3 min.
Autismuszentrum Vogtland: Auseinandersetzung mit dem Landratsamt um gekündigte Verträge spitzt sich zu
Das Landratsamt zahlt für 19 autistische Kinder im Vogtlandkreis Schulbegleiter.
Die Kreisbehörde hat Verträge mit dem Autismuszentrum Vogtland gekündigt. Betroffene Eltern wissen nicht, wie es weitergeht. Sie nutzten deshalb die Einwohnerfragestunde im Kreistag. Dort war erstmals etwas zu Gründen der Kündigung zu hören.
Uwe Selbmann
28.09.2025
4 min.
Europas Top-Golfer beim Ryder Cup vor Sieg in den USA
Rory McIlroy und das europäische Team haben beim Ryder Cup viel mehr zu bejubeln als die Gastgeber.
Am zweiten Tag des Ryder Cups zeigen Europas Top-Golfer ihre Klasse und bauen den Vorsprung auf den Gastgeber den ganzen Tag über aus. Die Titelverteidigung ist greifbar, den USA droht ein Debakel.
Mehr Artikel