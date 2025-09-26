Autismuszentrum Vogtland: Was Eltern zur Kündigung durch den Landkreis sagen

In einem Brief protestieren Eltern gegen die Kündigung der Verträge mit dem Autismuszentrum durch das Landratsamt. Auch eine Petition für das Zentrum wurde gestartet. Wird mittlerweile auch geklagt?

Geht es nach den Eltern autistischer Kinder im Vogtland und darüber hinaus, ist das letzte Wort bei der Kündigung der Verträge mit dem Autismuszentrum Vogtland durch das Landratsamt noch nicht gesprochen. „Die Nachricht, dass die Leistungsvereinbarungen mit dem Autismuszentrum Vogtland e.V. zum 31.12.2025 gekündigt wurden, hat uns und unsere... Geht es nach den Eltern autistischer Kinder im Vogtland und darüber hinaus, ist das letzte Wort bei der Kündigung der Verträge mit dem Autismuszentrum Vogtland durch das Landratsamt noch nicht gesprochen. „Die Nachricht, dass die Leistungsvereinbarungen mit dem Autismuszentrum Vogtland e.V. zum 31.12.2025 gekündigt wurden, hat uns und unsere...