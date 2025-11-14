Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Dem Wald in Ellefeld geht es vergleichsweise gut.
Bild: Symbolfoto: Silas Stein/dp
Auerbach
Generationswechsel im Vogtland: Ellefelder Wald steht Verjüngung ins Haus
Von Sylvia Dienel
Nächstes Jahr sollen 200 Festmeter Holz aus Gemeindewaldflächen geerntet und Altbestände schrittweise ersetzt werden. Die Verkaufschancen stehen gut. Woran das liegt.

Forstexpertin Emilie Merkel hat zur Ellefelder Gemeinderatssitzung am Mittwoch gute Nachrichten verkündet: Dem kommunalen Wald geht es relativ gut. „2025 gab es einen Zusammenbruch der Borkenkäferpopulation“, sagte sie. Auch in Ellefeld sei trotz Niederschlagsdefiziten im ersten Halbjahr „nichts angefallen“. Das hat Auswirkungen auf...
