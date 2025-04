Goldbeck im Vogtland weiht neu errichtetes Gebäude ein: „Unser Land braucht mehr Goldbeck“

Büro ist nicht gleich Büro. 170 Gäste konnten das auf vier Etagen des neuen Bürokomplexes in Treuen feststellen. Und so einiges entdecken, was es nicht überall gibt.

Immer, wenn ein Kunde einen Auftrag unterschreibt, darf der erfolgreiche Goldbeck-Mitarbeiter die goldene Glocke läuten. Das ist eine Tradition bei den Goldbeck-Niederlassungen, sagt Objektplanerin Mandy Krauß-Kuna. Vielleicht läutet die Glocke jetzt gerade öfters, weil Großkunden sich ein ebensolches Bürogebäude wünschen, wie es sich das... Immer, wenn ein Kunde einen Auftrag unterschreibt, darf der erfolgreiche Goldbeck-Mitarbeiter die goldene Glocke läuten. Das ist eine Tradition bei den Goldbeck-Niederlassungen, sagt Objektplanerin Mandy Krauß-Kuna. Vielleicht läutet die Glocke jetzt gerade öfters, weil Großkunden sich ein ebensolches Bürogebäude wünschen, wie es sich das...