Grod imgedreht

Wenn mr Kinner hot, kimmt be dene irgendwann dr Wunsch auf, e Tierle habn ze welln. Kinner sei tierliebend, do gibbts kaa Frog. Und drbei giehts meestens im e Katz, en Vuegl, e Meerschweinl, en Hund. De Meta hatt miet iehre Kinner 23 Goahr lang Katzn. Erscht ne ruetgestromtn Baldi, drnooch de zwee getigertn Koter Nussi und Schnurri. Aah wenn se alle dreie alles annere wie "Schmusekater" woarn, se habn zer Familie gehärt wie Kinner. Und die hattn iehr Goat drmiet. De Meta is früher gern emol auf Zwicke gefoahrn. Wos s in Falkenstaa net gob hot se do duntn drwischt. Dinn Schaufenster vorn Zoolodn hot se e bildschäss Meerschweinl entdeckt, e "Rosette" miet lauter Wirbeln dinn Fell. Des musst se miet hamnemme. Auf dr Zugfoahrt nauf Falkenstaa sei de Kinner im den Karton rimmgestandn und habn des Tierle beobacht. Dr Moa hot e Kist gebaut fr den neie Hausgast und de drei Kinner habn siech gefraat. Weil se esue e schäss Matzl woar, hot se den Noame "Belli" kriegt. Net lang drnooch koam dr Nachberschgung und hot e Männl drzu gebracht. "Nu Gottachgott is des e hässlichs Gesicht!", hot de Meta gebarmt. "Des sell e Moa fr unner schäss Maadl sei?" Ober bestellt woar bestellt. De Familie hot siech wieder nüber de Küch noan Abendbrottisch gesetzt. Miet aamol is dinn Bod e Rammelei luesgange. S hot geklunge wie Mord und Tuetschlog. Alles is aufgesprunge und der arme Belli ze Hilf kumme. Ober net der neie "Bello" hot oagegriffn. De Belli woarsch! Die hot den arme Kerl durch de Botanik gegogt, ass ne Härn und Seh vergange is. E Stück speeter woar Ruh. Viele Wochn drnooch kimmt de Meta vor dr Arbet. Do stenne iehre Kinner im de Kist rimm und habn ruete Backn vuer Aufreging: Fünf klaane Meerschweinle renne putzmunter durchenanner. (rmö)