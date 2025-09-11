Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Große Sause für eine kleine vogtländische Gemeinde: 500 Jahre Schulgeschichte

Die jüngste Werdaer Schulkindergeneration freut sich auf das große Fest.
Die jüngste Werdaer Schulkindergeneration freut sich auf das große Fest.
Die jüngste Werdaer Schulkindergeneration freut sich auf das große Fest.
Die jüngste Werdaer Schulkindergeneration freut sich auf das große Fest. Bild: Sylvia Dienel
Auerbach
Große Sause für eine kleine vogtländische Gemeinde: 500 Jahre Schulgeschichte
Von Sylvia Dienel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vor 500 Jahren sind in Werda erstmals Kinder unterrichtet worden. Die Grundschule feiert das für ein Dorf seltene Jubiläum am 20. September mit einem bunten Programm und macht Lernen anno dazumal erlebbar.

Tintenfass und Feder oder Kreide und Schiefertafel? Wer am Samstag, 20. September, die Werdaer Schule besucht, muss sich nicht entscheiden. Alles kann getestet werden. Schreiben, Mathe und noch viel mehr. Denn es gibt was zu feiern: Vor 500 Jahren bekamen die ersten Werdaer Kinder Schulunterricht. Das Vogtländische Freilichtmuseum in Eubabrunn...
