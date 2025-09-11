Große Sause für eine kleine vogtländische Gemeinde: 500 Jahre Schulgeschichte

Auerbach
Vor 500 Jahren sind in Werda erstmals Kinder unterrichtet worden. Die Grundschule feiert das für ein Dorf seltene Jubiläum am 20. September mit einem bunten Programm und macht Lernen anno dazumal erlebbar.
Tintenfass und Feder oder Kreide und Schiefertafel? Wer am Samstag, 20. September, die Werdaer Schule besucht, muss sich nicht entscheiden. Alles kann getestet werden. Schreiben, Mathe und noch viel mehr. Denn es gibt was zu feiern: Vor 500 Jahren bekamen die ersten Werdaer Kinder Schulunterricht. Das Vogtländische Freilichtmuseum in Eubabrunn...
