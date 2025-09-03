Großer Ärger über abgeladenen Müll im Vogtland: „Man erwischt die Müllsünder leider nicht“

Immer wieder gibt es im Göltzschtal Unmut über Unrat und Unordnung an öffentlichen Plätzen und Container-Standorten. Die Kommunen sind oft machtlos. Welche Konsequenzen drohen könnten.

Müll hier, Müll da – und die Frage: Wer macht sowas? Ob in den Seitengräben, Stadtparks oder an belebten Plätzen. Viele Kommunen im Vogtland beschäftigt das Thema des immer mehr werdenden Mülls im öffentlichen Raum. Doch auch da, wo dieser eigentlich zur Entsorgung hingebracht werden soll, nimmt die Verschmutzung zu – zum Ärger der...