Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Mitglieder von Falkart und dem Klassikbahnhof laden für Sonntag ein. Schon am Donnerstag gibt es in der Sparkasse Bilder von Walter Dietrich zu sehen.
Die Mitglieder von Falkart und dem Klassikbahnhof laden für Sonntag ein. Schon am Donnerstag gibt es in der Sparkasse Bilder von Walter Dietrich zu sehen. Bild: Cornelia Henze
Die Mitglieder von Falkart und dem Klassikbahnhof laden für Sonntag ein. Schon am Donnerstag gibt es in der Sparkasse Bilder von Walter Dietrich zu sehen.
Die Mitglieder von Falkart und dem Klassikbahnhof laden für Sonntag ein. Schon am Donnerstag gibt es in der Sparkasse Bilder von Walter Dietrich zu sehen. Bild: Cornelia Henze
Auerbach
Großer Bahnhof für Kunst und Film im Vogtland
Von Cornelia Henze
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zu gleich zwei Events lädt der Kunstförderverein falkart in dieser Woche. Bilder, Klang und Kino stehen im Fokus.

Als erstes wird diesen Donnerstag, 28. August, 17 Uhr in die Falkensteiner Sparkasse zu einer Vernissage eingeladen. Der Kunstförderverein falkart erinnert mit „Wiederentdeckung“ an den Falkensteiner Künstler Walter Dietrich (1932 - 1994). Dabei handelt es sich um teils stark beschädigte Werke Dietrichs, die falkart gesichert hat. Zu...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
24.08.2025
3 min.
Großes Interesse für Sommerkino unter freiem Himmel im Vogtland: „Es kommen unglaublich viele Anfragen“
Die Besucher des Rodewischer Freilichtkinos machten es sich am Samstag trotz kühler Witterung gemütlich.
Zum sechsten Mal hat der Rodewischer Verein Insel-Kino die Parkbrücke zur Filmkulisse gemacht. Auch andere wollen in den Open-Air-Genuss kommen. Doch das ist knifflig.
Sylvia Dienel
24.07.2025
3 min.
Kinder und Künstler im Vogtland werden zu Bilder-Rettern: „Die Blumen sehen richtig cool aus“
Ervin Steinert (vorn) und Jeremy Seidel haben ein Blumenbild von Künstler Walter Thomas entdeckt.
Mit beschädigten Kunstwerken hat der Verein Falkart nun Jugendliche aus Falkenstein konfrontiert. Was sich die Erwachsenen davon versprechen.
Cornelia Henze
30.08.2025
2 min.
Neue Details zum Juwelier-Einbruch im Globus Weischlitz: Polizei geht von Bandenkrimalität aus
Mit einem Auto verschafften sich die Täter Zugang zum Globus in Weischlitz
Zu dem spektakulären Einbruch in Weischlitz gibt es neue Informationen. Warum die Polizei nun von professionell agierenden Tätern ausgeht.
Jonas Patzwaldt
29.08.2025
5 min.
Sächsische Bäcker protestieren gegen Verpackungsabgabe: „Dann backen wir den Stollen eben erst im Januar“
Bei den Annaberger Backwaren hat schon die Stollenproduktion begonnen.
Für Stollen-Folien soll eine Abgabe fällig werden – ähnlich wie für Einweg-Kaffeebecher. Bäckerverbände aus Sachsen wollen sich vor Gericht dagegen wehren. Was sagt das zuständige Umweltbundesamt?
Eva-Maria Hommel
30.08.2025
3 min.
Branchenvertreter: Halbleiter-Ziel der EU ist "utopisch"
Halbleiter-Manager Kempe ist für die Fertigung von Nexperia zuständig. (Archivbild)
Nexperia-COO Kempe hält einen Weltmarktanteil von 20 Prozent bei Halbleitern bis 2030 nicht für möglich. Welche Gründe er nennt und wie er die heimische Chipindustrie bewertet.
Mehr Artikel