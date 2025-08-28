Großer Bahnhof für Kunst und Film im Vogtland

Auerbach
Zu gleich zwei Events lädt der Kunstförderverein falkart in dieser Woche. Bilder, Klang und Kino stehen im Fokus.
Als erstes wird diesen Donnerstag, 28. August, 17 Uhr in die Falkensteiner Sparkasse zu einer Vernissage eingeladen. Der Kunstförderverein falkart erinnert mit „Wiederentdeckung“ an den Falkensteiner Künstler Walter Dietrich (1932 - 1994). Dabei handelt es sich um teils stark beschädigte Werke Dietrichs, die falkart gesichert hat. Zu...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.