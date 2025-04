Großes Interesse in Auerbach an Plänen für die Landesgartenschau: „Damit haben wir nicht gerechnet“

Die Entwürfe für die Gartenschau 2029 sind seit Kurzem öffentlich einsehbar. Das haben viele Einwohner genutzt und damit die Erwartungen übertroffen. Worüber man sich in Auerbach überrascht zeigte.

Was ist für die Landesgartenschau 2029 geplant? Diese Frage scheint viele Menschen in Auerbach und Rodewisch zu interessieren. Allein in der Drei-Türme-Stadt haben innerhalb einer Woche rund 1000 Menschen die Entwürfe für die Gartenschau angesehen. Darüber informierte Bauamtsleiter Patrick Zschiesche jüngst im Stadtrat. „Damit haben wir...