Grünheide: Dachcamper lassen sich Laune vom Regen nicht vermiesen

Zum zweiten Mal hat der Grünbacher Sven Gerbeth ein Dachzeltnomaden-Treffen organisiert. Knapp 20 Gleichgesinnte stellten am Wochenende in Grünheide die Fahrzeuge zusammen.

Ein Bett braucht Sven Gerbeth nicht, um nachts bequem zu liegen. Viel lieber steigt er seinem Geländewagen aufs Dach. Am Wochenende war es wieder so weit. Zum zweiten Mal organisierte der Grünbacher gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Nicole Fiedler ein „Outsideseeker Vogtland Dachzeltnomaden Treffen“. Von Freitag bis Sonntag campierten an...