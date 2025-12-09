Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die neuen Spielgeräte werden rege genutzt.
Die neuen Spielgeräte werden rege genutzt. Bild: Nicole Treibel
Auerbach
Grundschule Dorfstadt: Fußballteam ist vorn - Neue Spiel- und Klettergeräte
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Schule berichtet zudem über einen ersten Platz bei einer Nonsensolympiade. Und noch etwas ist neu.

Für die Grundschule Dorfstadt geht ein erfolgreiches Jahr ins Finale. Wie aus der Schule mitgeteilt wurde, konnten sich die Kinder in diesem Schuljahr über neue Spiel- und Klettergeräte auf dem Schulhof freuen. Diese werden nun von den Kindern rege genutzt, heißt es dazu. Seit September gibt es zudem einen modernen Wasserspender, der durch die...
