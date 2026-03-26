Gute Nachricht für Allergiker: Vogtländische Seifenfee stellt jetzt auch Tallow-Seifen her

Pauline, die Seifenfee, bietet Seifen in Form von Häschen, Küken und Alpakas an, die besonders in der Osterzeit beliebt sind. Zum Osterverkauf wartet sie mit einer Neuheit für Allergiker auf.

Einige von Ronny Pauls Stammkunden sind, wenn sie das erste Mal in ihr Seifenlädchen in der Neuen Welt kommen, verzweifelt. Neurodermitis, Ekzeme. Auf industriell gefertigte Seifen und Cremes reagiert ihre Haut empfindlich. Deshalb wollen sie es mit Naturkosmetik versuchen. Und das bei „Pauline“, wie sie alle nennen - Treuens Seifenfee. Einige von Ronny Pauls Stammkunden sind, wenn sie das erste Mal in ihr Seifenlädchen in der Neuen Welt kommen, verzweifelt. Neurodermitis, Ekzeme. Auf industriell gefertigte Seifen und Cremes reagiert ihre Haut empfindlich. Deshalb wollen sie es mit Naturkosmetik versuchen. Und das bei „Pauline“, wie sie alle nennen - Treuens Seifenfee.