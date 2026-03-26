Gute Nachricht für Allergiker: Vogtländische Seifenfee stellt jetzt auch Tallow-Seifen her

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Ronny Paul lädt am Freitag zum Osterverkauf in Treuens Neue Welt ein. Naturseifen und mehr verkauft sie auch Karsamstag auf dem Handwerkermarkt im Rittergut Kleingera.
Ronny Paul lädt am Freitag zum Osterverkauf in Treuens Neue Welt ein. Naturseifen und mehr verkauft sie auch Karsamstag auf dem Handwerkermarkt im Rittergut Kleingera. Foto: Daniela Hommel-Kreißl
„Lavendel geht immer“, sagt Ronny Paul. Den Duft lieben auch die Käufer ihrer Naturkosmetik.
„Lavendel geht immer“, sagt Ronny Paul. Den Duft lieben auch die Käufer ihrer Naturkosmetik. Foto: Daniela Hommel-Kreißl
Wer mag, kann Ostern Naturseife in Häschen- oder Alpaka-Form verschenken. Seife habe nach Auskunft des Gesundheitsamtes kein Verfallsdatum, sagt Ronny Paul.
Wer mag, kann Ostern Naturseife in Häschen- oder Alpaka-Form verschenken. Seife habe nach Auskunft des Gesundheitsamtes kein Verfallsdatum, sagt Ronny Paul. Foto: Daniela Hommel-Kreißl
Inmitten von Vintage-Deko präsentiert „Seifenfee Pauline“ ihre Naturkosmetik im kleinen Seifenladen in Treuens Albrecht-Bühring-Straße.
Inmitten von Vintage-Deko präsentiert „Seifenfee Pauline“ ihre Naturkosmetik im kleinen Seifenladen in Treuens Albrecht-Bühring-Straße. Foto: Daniela Hommel-Kreißl
Alles, was Mann an Naturkosmetik für die Bartpflege braucht, stellt die Treuener Seifenfee her. Ihr Ehemann ist bei Tests neuer Produkte der erste Probant und immer auch Ratgeber.
Alles, was Mann an Naturkosmetik für die Bartpflege braucht, stellt die Treuener Seifenfee her. Ihr Ehemann ist bei Tests neuer Produkte der erste Probant und immer auch Ratgeber. Foto: Daniela Hommel-Kreißl
Ronny Paul lädt am Freitag zum Osterverkauf in Treuens Neue Welt ein. Naturseifen und mehr verkauft sie auch Karsamstag auf dem Handwerkermarkt im Rittergut Kleingera.
Ronny Paul lädt am Freitag zum Osterverkauf in Treuens Neue Welt ein. Naturseifen und mehr verkauft sie auch Karsamstag auf dem Handwerkermarkt im Rittergut Kleingera. Foto: Daniela Hommel-Kreißl
„Lavendel geht immer“, sagt Ronny Paul. Den Duft lieben auch die Käufer ihrer Naturkosmetik.
„Lavendel geht immer“, sagt Ronny Paul. Den Duft lieben auch die Käufer ihrer Naturkosmetik. Foto: Daniela Hommel-Kreißl
Wer mag, kann Ostern Naturseife in Häschen- oder Alpaka-Form verschenken. Seife habe nach Auskunft des Gesundheitsamtes kein Verfallsdatum, sagt Ronny Paul.
Wer mag, kann Ostern Naturseife in Häschen- oder Alpaka-Form verschenken. Seife habe nach Auskunft des Gesundheitsamtes kein Verfallsdatum, sagt Ronny Paul. Foto: Daniela Hommel-Kreißl
Inmitten von Vintage-Deko präsentiert „Seifenfee Pauline“ ihre Naturkosmetik im kleinen Seifenladen in Treuens Albrecht-Bühring-Straße.
Inmitten von Vintage-Deko präsentiert „Seifenfee Pauline“ ihre Naturkosmetik im kleinen Seifenladen in Treuens Albrecht-Bühring-Straße. Foto: Daniela Hommel-Kreißl
Alles, was Mann an Naturkosmetik für die Bartpflege braucht, stellt die Treuener Seifenfee her. Ihr Ehemann ist bei Tests neuer Produkte der erste Probant und immer auch Ratgeber.
Alles, was Mann an Naturkosmetik für die Bartpflege braucht, stellt die Treuener Seifenfee her. Ihr Ehemann ist bei Tests neuer Produkte der erste Probant und immer auch Ratgeber. Foto: Daniela Hommel-Kreißl
Auerbach
Gute Nachricht für Allergiker: Vogtländische Seifenfee stellt jetzt auch Tallow-Seifen her
Von Daniela Hommel-Kreißl
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Pauline, die Seifenfee, bietet Seifen in Form von Häschen, Küken und Alpakas an, die besonders in der Osterzeit beliebt sind. Zum Osterverkauf wartet sie mit einer Neuheit für Allergiker auf.

Einige von Ronny Pauls Stammkunden sind, wenn sie das erste Mal in ihr Seifenlädchen in der Neuen Welt kommen, verzweifelt. Neurodermitis, Ekzeme. Auf industriell gefertigte Seifen und Cremes reagiert ihre Haut empfindlich. Deshalb wollen sie es mit Naturkosmetik versuchen. Und das bei „Pauline“, wie sie alle nennen - Treuens Seifenfee.
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